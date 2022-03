news, local-news,

A TOTAL of 51,525 sheep and lambs are set to sell at the Wagga market on March 3. Rodwells will sell 1100 lambs and 300 sheep, WMLP, 2000 lambs and 900 sheep, WRL, 2000 lambs and 600 sheep, RLA 10,350 lambs and 925 sheep, Nutrien, 8600 lambs and 3000 sheep, DELTA, 4500 lambs and 150 sheep, Blakes, 1400 lambs and 300 sheep, Elders, 9200 lambs and 1300 sheep, Francis, 4600 lambs and 300 sheep.

